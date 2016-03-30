اقعد صح ومتربعش.. أضرار القعدة المربعة هتتعب رجليك وفقرات ضهرك

يفضل الكثيرون جلسة القرفصاء أو باللفظ الدارج "القعدة المربعة"، بحيث تتشابك الأرجل على مستوى مسطح، وتفضل هذه الجلسة النساء خاصة خلال إعداد الموائد والطعام، فقد تظل محافظة على تلك الجلسة لساعات دون تحريك.

الدكتور رامى شاكر - أخصائى العظام - أوضح أن الجلسة التى تتربع فيها الأرجل وتتشابك لساعات طويلة غير صحية، وقد تؤدى لأضرار كثيرة ببعض فقرات الظهر، وتابع ناصحا السيدات اللاتى تحافظن على تلك الجلسة لساعات بعدة نصائح منها، لا تطيلى تلك الجلسة بل قومى وغيرى جلستك ووضعية جسمك برشاقة بين الحين والآخر، وكذلك التركيز على الحركة خاصة أثناء الطهى فيفضل حركتك الدائمة داخل أرجاء المطبخ حتى لا تعانى مشكلات بالعظام والمفاصل، فالكسل عدو الصحة.

وتابع الدكتور شاكر حديثه موضحا مجموعة من أبرز أضرار الجلسة لفترات طويلة بالتربع، ومن أهمها الإضرار بفقرات أسفل الظهر كثيرا وترققها، كذلك ضعف عضلات الظهر والشعور بآلام بها، كذلك لفت أيضا إلى أن تلك الجلسة تسبب أضرارا وآلاما بالساقين والركبتين، كما أنها تزيد من خشونة مفاصل الركبتين، وتنميل الساقين لمن لديهم استعداد لذلك، لذا لا ينصح على الإطلاق بالحفاظ على تلك الجلسة لفترات طويلة، خاصة لأصحاب الوزن الزائد، ويفضل الحركة المستمرة والتغيير فى وضعيات الجلوس على أن يتخللها أوقات وقوف ومشى وحركة فى الأرجاء كل حوالى نصف ساعة من الثبات على وضعية واحدة.

يعانى البعض من أضرار نتيجة الجلسة المربعة وهو ما لا ينصح به الأطباء فى هذا التقرير المهم، موضحين الأسباب والأضرار جليا، كذلك مقدمين مجموعة من النصائح المهمة لمن يحب التركيز على هذه الجلسة خاصة السيدات..

- "الحركة بركة" وقلتها زودت أمراض المفاصل.. الجلوس مربع القدمين واللعب على البلاط والوقوف فى المطبخ لفترات طويلة أكثر مسببات الخشونة والتهابات المفاصل.. وتجنبها بالمشى ساعة يوميا وقلل استخدام الأسانسير

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- أضرار خطيرة للجلوس طويلا أمام شاشة الكمبيوتر

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