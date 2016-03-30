«طرق دبي» تطلق أول مركبة أجرة وقفية على مستوى العالم

تجاوباً مع المبادرة العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول مركبة أجرة وقفية على مستوى العالم، وهي إحدى مركبات أسطول مؤسسة تاكسي دبي التابعة لها، وخَصِّصَت ريعها لـ (وقف المواصلات العامة) بهدف دعم الحملات المجتمعية لتعزيز الوعي باستخدام المواصلات العامة، وسيميّز مركبة الأجرة الوقفية المخصصة ألوان تشير إلى الغرض المخصصة له، كما سيتم وضع شعار علامة دبي للوقف (وقف المواصلات العامة) على المركبة.

وتعد هيئة الطرق والمواصلات ضمن الدفعة الأولى من الجهات الحكومية والخاصة التي حصلت على علامة دبي للوقف التي يمنحها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وأكد الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، حرص هيئة الطرق والمواصلات على مساندة ودعم جميع المبادرات والخطط، التي تطلقها حكومة دبي في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، انطلاقا من سعيها الحثيث على إبراز مسؤولياتها المؤسسية تجاه مختلف شرائح المجتمع محليا وإقليميا وعالميا الأمر، الذي يعزّز سمعة الدولة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص في المحافل الإنسانية العالمية ودعم كل ما من شأنه أن يحقق السعادة للناس ويوفر لهم سبل العيش الرغيد.

وقال آل علي: "لا تحرص الهيئة على تحقيق النقل المستدام فحسب، بل تحرص كذلك على بذل العطاء المستدام والدعم المستدام لجميع المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة الفعّالة في مساندة الجهود الدولية، التي تهدف إلى إرساء قواعد رصينة قائمة على الوضوح والشفافية."

وأضاف: "لقد تأسس مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بهدف إنساني نبيل، الغرض منه تقديم باقة من الخدمات الاستشارية الوقفية لخدمة الإنسانية من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب."

يُذكَر أن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة يعتبر أحد المبادرات العالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو وقف استشاري يقدم خدماته للأفراد والمؤسسات لخدمة الإنسانية ولتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف مناطق العالم.

كما أن المركز يعتبر مؤسسة وقفية استشارية لخدمة الإنسانية من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. ويقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل للعمل على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات.