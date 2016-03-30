رابطة الطيارين: ثقتنا كبيرة فى طيارى مصر للطيران وقدرتهم على تخطى الصعاب

أصدر مجلس إدارة رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية بياناً صباح اليوم الأربعاء، أكد خلاله ثقته الكبيرة فى طيارى مصر للطيران وقدرتهم على تخطى الصعاب بالحكمة وحسن التصرف.

وقال كابتن شريف منير نائب رئيس الرابطة، إن الطيار المصرى من أكفأ الطيارين فى العالم بفضل التدريب المتواصل فى شركة مصر للطيران على مواجهة المواقف الصعبة وكيفية التصرف فيها .

وأضاف منير أن الرابطة تشكر قائد الرحلة كابتن عمرو جمال ومساعده والطاقم الطائر الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسئولية فى الظروف الصعبة موضحاً أن القرار الأول والأخير على الطائرة يكون لقائد الرحلة وهو بما لديه من خبرة وذكاء يستطيع أن يصل بالرحلة والركاب إلى بر الأمان.

وأضاف أن الطيار يحمل على عاتقه طوال الرحلة مسئولية الركاب والطائرة وسمعة الشركة، وبالتالى لابد من تهيئة بيئة العمل حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها طائرة للاختطاف، فهناك الكثير من الحالات التى استطاع الطيارون إثبات حسن تصرفهم الدائم والثبات على مستواهم الفنى العالى.

وقال إنه فى حالة المواقف الصعبة التى تتعرض لها الطائرة فإن الطيار يضع فى اعتباره سلامة الركاب أولاً وأخيراً وعلى أساس ذلك يتم التغلب على هذه المواقف بحسن التصرف.

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