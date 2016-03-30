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اليوم.. السيسى يلتقى وزيرى داخلية ألمانيا وخارجية النيجر

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اليوم.. السيسى يلتقى وزيرى داخلية ألمانيا وخارجية النيجر اليوم.. السيسى يلتقى وزيرى داخلية ألمانيا وخارجية النيجر
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، توماس دى ميزير، وزير الداخلية الألمانى، الذى يزور القاهرة لمدة يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

كما يستقبل الرئيس السيسى، اليوم، عائشاتو كانى، وزيرة الخارجية والتعاون بالنيجر، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين والنيجر فى كل المجالات، خاصة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتطورات الوضع فى أفريقيا.


>- السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس القبرصى مشيدا بتعامل قبرص مع واقعة اختطاف الطائرة
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