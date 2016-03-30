مضيفة طائرة مصر للطيران: المختطف طلب تنفيذ أوامره أو تفجير الطائرة

أكدت نهال البرقوقى، مضيفة طائرة " مصر للطيران" المحررة، أن حقيقة عملهم تكمن فى مسئوليتهم المتعلقة بتوصيل الركاب إلى نهاية رحلتهم بأمان، قائلة: "محدش فينا كان يقدر يترك الطائرة لأن هذه المسئولية الحقيقية".

وأشارت "البرقوقوى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "نهار جديد" مع الإعلامية أسماء مصطفى، على قناة النهار: حينما حدث موقف اختطاف الطائرة كنت متواجدة عند كابينة الطيار وذلك طبقا لتوزيع أدوار طاقم الطائرة، مضيفة "فوجئنا بورقة تقول أن الطائرة مختطفة وفى حال عدم تنفيذ الأوامر سيتم تفجير الطائرة، والموقف كان صعب ولكن تمت السيطرة عليه".

وتابعت: "بدأنا بالتعامل مع الركاب لأنهم بدأوا يشعرون بأن الطائرة تغير مسارها"، مؤكدة: رفض طاقم الطائرة المغادرة إلا بعد الاطمئنان على مغادرة ونزول جميع الركاب.

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