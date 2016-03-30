زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بمحور الأوتوستوراد

تسبب كسر ماسورة مياه بمنزل كوبرى التونسى على طريق الأوتوستراد، فى وجود زحام مرورى أمام السيارات المتجهة إلى المعادى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تيسير حركة المرور بالطريق.

كان قد تلقى الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.

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