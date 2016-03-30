المحكمة القبرصية تمدد اعتقال خاطف الطائرة المصرية للتحقيق

أعلنت المحكمة القبرصية، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال مختطف الطائرة المصرية، سيف الدين مصطفى، لـ8 أيام إضافية لاستكمال التحقيق.

> وأكدت مصادر أمنية ، بحسب “سكاي نيوز عربية” أن المختطف لم يكن يرتدي حزامًا ناسفًا، فيما أشارت الخارجية القبرصية إلى أنه ربما يعاني من اضطرابات نفسية والدوافع لا تزال غير واضحة.

واضطرت طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران، للهبوط في مطار أرلانكا بقبرص، بعد أن هدد أحد الركاب بأنه يحمل حزامًا ناسفًا، وأمر قائد الطائرة بالتوجه لتركيا، فيما أبلغه القائد بأن الوقود لا يكفي، في ظل عدم وضوح مطالب المختطف بشكل كامل.

فيما وصل ركاب الطائرة المصرية المختطفة إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء، برفقتهم وزير الطيران المصري شريف فتحي الذي سافر إلى قبرص وعاد مع المخطوفين.