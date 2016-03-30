مقتل 7 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوبى غربى اليمن

ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى باليمن فى تعز أن قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية صدت هجوما لمليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح قرب السجن المركزى بتعز جنوب غربى البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 من عناصر مليشيات وإصابة العشرات منهم، فيما قتل شخص وأصيب 11 من قوات الجيش والمقاومة، بالإضافة إلى مقتل مدنى وإصابة 7 فى القصف على الأحياء السكنية بالمدينة.

وأشار المركز الأربعاء، أن جبهات القتال شهدت فى مدينة تعز اشتباكات عنيفة فى ثعبات وحى الدعوى وكلابة شرقى المدينة، واستطاعت القوات صد هجوم لعناصر المليشيات استخدموا فيه المدفعية والأسلحة الثقيلة فى محاولة لاختراق مواقع المقاومة.

من ناحيه أخرى، قامت طائرات دول التحالف العربى الليلة الماضية بقصف منطقة ثعبات وتبة السلال والجحملية والقصر ما أدى إلى تدمير دبابة ومدفعى هاون.

على الصعيد ذاته أفاد مصدر عسكرى يمنى باستمرار العملية العسكرية لقوات الجيش فى جبهتى حرض وميدى بمحافظة حجة شمال غربى اليمن، وسط انهيارات متسارعة فى صفوف مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبدالله صالح خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقل المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة عن المصدر قوله الأربعاء، أن العملية العسكرية لقوات الجيش الوطنى أحرزت تقدما كبيرا، مؤكدا استمرار العملية العسكرية حتى تحرير الساحل الغربى للبلاد بالكامل، موضحا أن المليشيات تلقت ضربة موجعة، وفرت من العديد من المواقع وسط القصف المكثف من قبل قوات الجيش وطائرات التحالف العربى على مواقعهم وتجمعاتهم.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى من المليشيات بينهم قيادات حوثية بارزة، مضيفا"ازدحمت مستشفيات حجة بجثث المليشيات وجرحاهم وذلك بعد الخسائر التى منيت بها المليشيات بجبهتى حرض وميدى كما فرت المليشيات الانقلابية من مواقع هامة كانت تتمركز فيها وتركت عشرات الجثث من مقاتليها متناثرة فى صحراء ميدى فيما تم أسر عدد من مقاتليها".

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى تقوم فيه قوات الجيش وطائرات التحالف العربى بقصف مواقع المليشيات فى جبهتى حرض وميدى لليوم الثالث على التوالى، وشنت مقاتلات التحالف العربى غارات مكثفة على مواقع المليشيات فى مدينة حرض وميدى والمواقع المجاورة التى لا تزال تحت سيطرتهم مستهدفة آليات عسكرية ومزارع كانت تتخذها المليشيات كمنصات صواريخ للكاتيوشا.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تهدف إلى استكمال عملية تحرير الساحل الغربى وتحرير محافظتى الحديدة وحجة كهدف أول للعملية العسكرية التى انطلقت فى يناير الماضى.

وتقع محافظة حجة فى أقصى الشمال الغربى لليمن على البحر الأحمر ولها حدود برية وبحرية مع السعودية كما أنها تقع جنوب محافظة صعدة وتتحكم فى الطريق الواصل إليها من ناحية الجنوب.

وتضم المنطقة العسكرية الخامسة محافظتى الحديدة وحجة وتتحكمان فى كل الساحل الغربى لليمن على البحر الأحمر.

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