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دبلوماسى كويتى: أجهزة الأمن ترصد كل من له علاقة بحزب الله تمهيدا لإبعاده

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دبلوماسى كويتى: أجهزة الأمن ترصد كل من له علاقة بحزب الله تمهيدا لإبعاده دبلوماسى كويتى: أجهزة الأمن ترصد كل من له علاقة بحزب الله تمهيدا لإبعاده

أكد نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله رصد أجهزة الأمن فى بلاده كل من له علاقة بحزب الله، تمهيدا لإبعاده.

وأضاف الجار الله- فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى الأربعاء- أن هذه الإجراءات تستند إلى قرار مجلس التعاون الخليجى الذى اعتبر حزب الله منظمة "إرهابية".

وقال أن ذلك ترتب عليه اتخاذ إجراءات بشأن كل من "يدعم ويتعاون ويحتضن ويساند" الحزب، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد وتراقب وتحدد كل من ينطبق عليهم هذا القرار.

ونفى وجود أية تداعيات لتلك الإجراءات على المساعدات المقدمة للبنان، قائلا أن تلك المعونات تقدم وفق برامج تنموية تم الاتفاق عليها.

يذكر أن تقاريرا إعلامية محلية أشارت إلى إنهاء إقامات عشرات اللبنانيين بسبب علاقتهم بحزب الله ومنع عدد آخر من دخول البلاد.
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