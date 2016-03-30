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مختطف الطائرة المصرية يمثل أمام محكمة قبرص

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مختطف الطائرة المصرية يمثل أمام محكمة قبرص مختطف الطائرة المصرية يمثل أمام محكمة قبرص
مثل خاطف الرحلة إم إس 181 التابعة لشركة للطيران، والذى وصف بأنه "مضطرب نفسيا"، أمام محكمة فى مدينة لارنكا القبرصية صباح الأربعاء.

وانتهت مأساة يوم الثلاثاء بسلام على مدرج مطار لارنكا باستسلام الخاطف ويدعى سيف الدين مصطفى (59 عاما) للسلطات القبرصية.

وأشارت السلطات إلى أن اختطاف الطائرة ليس عملا من أعمال الإرهاب وربما كان "نزاعا عائليا" مع زوجته السابقة.

وقالت السلطات القبرصية فى وقت سابق إنها سوف تطلب احتجاز الرجل لمدة أطول، إلى حين انتهاء التحقيق.

ومن المرجح أن يجدد هذا الحادث المخاوف بشأن أمن المطارات المصرية بعد أشهر من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء فى عملية تبناها تنظيم داعش.
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