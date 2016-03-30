وسائل طبيعية لحمايتك من سرطان البروستاتا.. أهمها اشرب فنجانين قهوة يوميا

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى "Tongji" الجامعى بالصين، عن أن تناول القهوة يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، أحد الأورام الخطيرة والقاتلة التى تصيب الرجال، وتكمن خطورتها فى أنه يتم اكتشافها غالبا فى وقت متأخر، وبالتالى يصعب السيطرة على المرض.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم 13 دراسة طبية شملت أكثر من نصف مليون رجل من مختلف دول العالم، وكشفت النتائج أن كل فنجانين إضافيين من القهوة يقللان فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 2.5%، كما كشفت أن فرص وفاة المرضى المصابين بسرطان البروستاتا تقل نظريا بنسبة 24% حال تناول مشروب القهوة بشكل منتظم.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن القهوة تحتوى على عديد من المركبات التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومن أبرزها مركب "cafestol " ومركب "kahweol"، وأثبتت الأبحاث أنهما يساهمان فى تثبيط نمو الخلايا السرطانية. ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة الطبية "Nutrition And Cancer".

وفى السياق ذاته، كشف دراسة أمريكية حديثة نشرت مؤخرا، وأشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول البروكلى والكرنب يساهم فى الحد من انتشار سرطان البروستاتا بنسبة 50%، والأمر نفسه بالنسبة لتناول 3 ملاعق يوميا من بذور الكتان.

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