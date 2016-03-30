لتجنب الإصابة بالزهايمر.. أعراض متسكتش عليها أهمها اضطرابات الحديث

ابتديت تنسى وذاكرتك مبقتش تمام؟! "لازم تلاحظ نفسك كويس"، فمن الخطأ أن يهمل البعض الكثير من الأعراض التى تصيبهم فجأة، فتقلل من كفاءة ذاكرتهم.

بعض الأعراض لا يمكنك إهمالها، وعليك أن تلاحظها بدقة، وتركز على تكرار حدوثها وفرق التوقيت بين كل مرة وأخرى، وزيارة طبيب مختص حتى يمكنك الاطمئنان والكشف مبكرا عن أية مشكلة بالذاكرة، هذا ما نصح به الدكتور بهاء وليد استشارى الأعصاب.

وتابع ناصحا: "بملاحظة أية تغييرات تطرأ على الذاكرة وتنذر بإصابة الشخص بالنسيان والزهايمر فى حالات أخرى، ومنها بالطبع تغيير درجة التركيز بشكل ملحوظ، فيصبح الشخص غير قادر على تذكر أشياء معينة تختفى كليا من ذاكرته بشكل مخيف، كذلك اضطراب فى الحديث بمعنى لم تعد جمله وحديثه المطول موزونا، فيعانى على سبيل المثال من حالة التلفظ بألفاظ غير مفهومة إلا له وحده، أو يعانى من زيادة معدل الإعادة فى نفس الحديث أكثر من مرة دون أن يدرى، كذلك قد يعانى من نسيان حاد لأمر بسيط، ونسيان أغراضهم فى أماكن دون وجود رابط بينها وبين هذا الغرض، كما يعانون من تشوش بالفكر والتركيز والاتزان بشكل عام وكلها أعراض يمكن ملاحظتها بسهولة، ويجب استشارة المختص لبيان السبب وحالة الذاكرة جيدا فلا يصح إطلاقا إهمال هذه الأعراض بحجة التعرض لضغوط نفسية أو لتشوش الفكر أو المرور بمشكلات، لابد من الاطمئنان على حالة الذاكرة.

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