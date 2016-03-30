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صور.. قوات حرس الحدود تضبط فتحتي نفق و107 متسللًا وكميات من المخدرات والسجائر المسرطنة

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> واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ففي نطاق الجيش الثاني الميداني.

 

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له بالصفحة الرسمية “فيسبوك” منذ قليل، إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد (2) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال شيناء بالإضافة إلى ضبط عدد (6) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (12) كجم مخبأة داخل إسطوانتين للغاز .
> وأضاف بيان المتحدث العسكري، أنه في نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (117) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى ( 41 فدان – 92 قيراط ) بالإضافة إلى عدد (831) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن ( 2059 ) كجم .
> وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 50000) قرص مخدر لعقار الترامادول وعدد ( 6850) قاروصة سجائر مسرطنة بالإضافة إلى عدد (12) فرد خلال عمليات الهجرة غير الشرعية .
> وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (24) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .
> وذكر البيان أنه فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد ( 11500) قاروصة سجائر مسرطنة بالإضافة إلى عدد ( 71 ) فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية .
> وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3558) سيارة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .

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