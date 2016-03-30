وصول هيئة المحكمة للنطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"

وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، للنطق بالحكم على 23 متهمًا، من بينهم 17محبوسًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو 2013"