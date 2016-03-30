تجديد حبس عامل 15 يوما لحيازته 50 قطعة حشيش للاتجار فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية مدحت عبد العال، تجديد حبس المتهم "عمر.أ.ع" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الحشيش، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها الى 15 يوما.

تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما لاتهامهم بقتل شخص فى سوهاج