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ضبط شخص أثناء عرضه عبوتين ناسفتين للبيع فى أسيوط

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ضبط شخص أثناء عرضه عبوتين ناسفتين للبيع فى أسيوط ضبط شخص أثناء عرضه عبوتين ناسفتين للبيع فى أسيوط
ألقت مباحث مركز شرطة ديروط بأسيوط القبض على شخص بحوزته قنبلتين يدويتين أثناء عرضهما للبيع.

وكان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ديروط مفادها قيام شخص يدعى "س.م" بعرض (2) قنبلة يدوية للبيع.

وتم إعداد عدة أكمنة من ضباط وحدة مباحث برئاسة المقدم محمد عصامى، وتحت إشراف العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، وأسفرت عن ضبطه المتهم والذى سبق اتهامه فى القضية رقم إدارى مركز ديروط لسنة 2016 (أسلحة وذخيرة) وما بحوزته.

وبفحص المضبوطات بمعرفة قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وفرع الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة عقب اتخاذ التدابير الاحترازية تبين أنهما عبارة عن (عبوتين أسطوانيتين من الكارتون المقوى ملفوفتين بلاصق من أعلى وأسفل وبهما من أعلى فتيل تشغيل) ويشتبه أن يكونا محدثتين صوت أو قنبلتين دخان قديمتين الصنع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبتحصله عليها من أحد الأشخاص "رفض ذكر اسمه".


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