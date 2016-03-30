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53 % من القراء يتوقعون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على الكونجرس

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53 % من القراء يتوقعون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على الكونجرس 53 % من القراء يتوقعون تصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على الكونجرس
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التعجيل بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى، توقع غالبية القراء التعجيل بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى.

وتوقع 53% من القراء، التعجيل بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى، فى الوقت الذى استبعد فيه 42% من القراء التعجيل بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكى، بينما أعرب 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>بعد حادث "الكونجرس" الإرهابى.. أستاذ علوم سياسية: يعجّل من حسم تصنيف "الإخوان" إرهابية.. وناشطة حقوقية: الحادث نتيجة احتضان أمريكا للإرهابيين.. وباحث: سيكون له تداعياته بالمجلس حول موقفهم من التنظيم
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