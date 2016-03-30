مجلس النواب يقر لائحته الداخلية اليوم ويرسلها إلى رئيس الجمهورية

يقر اليوم مجلس النواب فى جلسته العامة الساعة الخامسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، ويأخذ الموافقة النهائية عليه ثم يرسلها للرئيس ليصدرها وتنشر فى الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بها فور نشرها، ويبدأ المجلس بعدها فى تشكيل اللجان النوعية ويمارس دوره الرقابى والتشريعى.

وأصدرت لجنة إعداد اللائحة بيانًا، أمس الثلاثاء، قالت فيه إنها انتهت من إعداد تقريرها بشان ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع اللائحة الداخلية والتى تتكون من 440 مادة (438 بالإضافة إلى مادتى الإصدار) وذلك خلال أسبوع واحد من العمل، مشيرة إلى أنها استجابت لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة فى تنفيذ أحكام الدستور.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة اليوم، تقريرها على المجلس مرفقاً به الصيغة النهائية لمشروع اللائحة، بحيث يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، بعد الموافقة عليها بشكل نهائى من المجلس، ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.

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