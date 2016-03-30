أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: شراء 250 ألف طن سكر استعدادا لشهر رمضان

Google+ Print
وزير التموين: شراء 250 ألف طن سكر استعدادا لشهر رمضان وزير التموين: شراء 250 ألف طن سكر استعدادا لشهر رمضان
تعهد رؤساء شركات السكر للدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية بخفض السكر بالأسواق وطرح كميات كبيرة منه استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث يأتى ذلك فى إطار العمل على استقرار أسعار السكر المحلى حماية لمحدودى الدخل والحفاظ على صناعة السكر الوطنية.

وقرر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية حسب بيان الوزارة شراء 250 ألف طن سكر من شركات السكر المحلية بسعر 4050 للطن، بهدف توفير السيولة المالية لهذه الشركات وطرح هذه الكميات فى السلع التموينية وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السكر الذى يكفى حاليا لشهور قادمة.

واستجاب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لطلب رؤساء شركات السكر بتشكيل لجنة عليا لتداول السكر حماية للمستهلك والصناعة برعاية وزارة التموين على أن تضم فى عضويتها ممثلين من الوزارات المعنية بصناعة السكر والمنتجين ومن الاتحاد العام للغرف التجارية بحيث تعقد اجتماعاتها شهريا لبحث المعوقات والمشاكل التى تواجه صناعة السكر والعمل على حلها وتوفير السكر بالأسواق للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكد المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر أن مبادرة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بلقاء رؤساء شركات السكر والتدخل لحل المشاكل التى تواجههم تؤكد أن هناك حرص من ووزارة التموين على الاهتمام بصناعة السكر الوطنية والعمل على النهوض بها وتقديرا للدور الوطنى الذى تقوم به هذه الشركات لخدمة المواطنين.

شهد الاجتماع اللواء أحمد حسنين نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ورشا حمدى وأحمد كمال معاونى وزير التموين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع 7 رؤساء لشركات السكر وهم الدكتور مدحت خطاب رئيس شركة النوبارية للسكر والمهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية والمهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر والمهندس أحمد بكرى رئيس شركة الفيوم للسكر والمهندس عبد اللطيف فرجانى رئيس شركة الدقهلية للسكر والمهندس أحمد غريب رئيس ممثل شركة صافولا للسكر والمهندس أمام بريك المدير التنفيذى لشركة النيل للسكر وذلك للعمل على خفض أسعار السكر وبحث المشاكل المالية التى تواجه شركات السكر وشهد جانب منه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.


>وزير التموين: 450 مليون جنيه تكلفة ربط منافذ التوزيع إلكترونيا

وزير التموين: استعنا بخبرات عالمية لوضع تشريعات البورصة السلعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»