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يحيى قدرى بعد شائعة وفاة أحمد شفيق: الفريق فى أفضل حال

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يحيى قدرى بعد شائعة وفاة أحمد شفيق: الفريق فى أفضل حال يحيى قدرى بعد شائعة وفاة أحمد شفيق: الفريق فى أفضل حال
أكد المستشار يحيى قدرى، المستشار القانونى للفريق أحمد شفيق، والنائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أنه أجرى اتصالا هاتفيا قبل قليل بالفريق شفيق، للتأكد من الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى بأنه توفى إثر أزمة قلبية، وأكد له – شفيق - أنه على أفضل حال.

وأشار يحيى قدرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تحدث مع الفريق شفيق منذ دقائق، وأخبره بأن صحته جيدة ولا يعانى من أى شىء، وأن كل ما يثار غير صحيح، متسائلا: عن انتشار مثل هذه الشائعة".


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