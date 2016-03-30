أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البنتاجون: واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا

Google+ Print
البنتاجون: واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا البنتاجون: واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا

>أعلن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أن واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا وذلك رغم أن روسيا تلعب دورا بناء فى ضمان سريان الهدنة هناك.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن كوك قوله الليله إنه من الواضح أن المساعى العسكرية لروسيا تركز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى، مضيفا أن الولايات المتحدة ترحب بهذا الأمر.

وأضاف أن الروس يلعبون دورا بناء فيما يخص وقف الأعمال القتالية، معيدا إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يؤكد على هذا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل محاربة "داعش"، مشددا فى الوقت نفسه على أن واشنطن لا يمكنها التعاون مع روسيا فى هذه الجهود.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365