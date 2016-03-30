البنتاجون: واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا

>أعلن المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك أن واشنطن غير مستعدة حاليا للتعاون العسكرى مع موسكو فى سوريا وذلك رغم أن روسيا تلعب دورا بناء فى ضمان سريان الهدنة هناك.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن كوك قوله الليله إنه من الواضح أن المساعى العسكرية لروسيا تركز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى، مضيفا أن الولايات المتحدة ترحب بهذا الأمر.

وأضاف أن الروس يلعبون دورا بناء فيما يخص وقف الأعمال القتالية، معيدا إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يؤكد على هذا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل محاربة "داعش"، مشددا فى الوقت نفسه على أن واشنطن لا يمكنها التعاون مع روسيا فى هذه الجهود.

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