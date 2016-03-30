مقتل 3 مسلحين وتفجير 4 عبوات ناسفة خلال عمليات أمنية بسيناء

كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن النتائج الأولية للعمليات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 3 عناصر تكفيرية وتفجير 4 عبوات ناسفة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد القتلى من المسلحين الجارى استهدافهم إلى 13 عنصرا بعد الإعلان عن مقتل 10 عناصر فى وقت سابق.

وقال مصدر أمنى، إن عملية مداهمة البؤر الإرهابية جنوب رفح أسفرت عن مقتل 3 من العناصر التكفيرية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وأشار المصدر إلى أن عناصر إرهابية أطلقت النار على قوات الأمن وقامت القوات بتبادل إطلاق النيران معهم، مما أدى إلى مقتل 3 من تلك العناصر جنوب رفح.

كما تمكنت القوات من تفجير 4 عبوات ناسفة عثر عليها بمنطقة شرق العريش وغرب الشيخ زويد دون خسائر، وأشارت المصادر إلى أن القوات أثناء عملياتها عثرت على بقايا جثث وأشلاء بمنطقة جنوب رفح يرجح أنها لعناصر مسلحة لقت حتفها خلال العمليات.

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