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شركة الصرف الصحى بالقاهرة تُنهى تدريب وفد سعودى على إدارة منظومة الصرف

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شركة الصرف الصحى بالقاهرة تُنهى تدريب وفد سعودى على إدارة منظومة الصرف شركة الصرف الصحى بالقاهرة تُنهى تدريب وفد سعودى على إدارة منظومة الصرف
انتهت شركة صرف صحى القاهرة من تدريب وتأهيل وفد سعودى مكون من شباب شركات المياه الوطنية بجدة.

وأكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن البرنامج يعد باكورة التعاون بين البلدين فى هذا المجال، مشيراً إلى أن الشركة حرصت على إعداد برنامج تدريبى متخصص للأشقاء السعودين فى كيفية إدارة منظومة الصرف الصحى والتعامل معها.

وأوضح المهندس منصور بدوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوفد أكد أنهم حصلوا على خبرات ومعلومات كثيرة فى مجال الصرف الصحى تفوق ما تلقوه من خبرات فى أوروبا.

وأشار رئيس شركة صرف صحى القاهرة إلى أن العنصر البشرى، هو الركيزة الأولى ومحور الاهتمام فى هذا المجال، لافتاً إلى أن التدريب والتطوير فى الحفاظ على الصرف الصحى ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة العامة والبيئة لأى تجمعات سكانية.

ومن جانبه، أكد المهندس مروان الجهنى، مدير محطة الرفع الرئيسية شمال جدة، أن منظومة الصرف الصحى بالقاهرة تعد الأعرق والأقدم فى المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الهدف من الحضور لشركة صرف صحى القاهرة هو الاستفادة من الخبرات المصرية، مؤكداً أن البرنامج الذى أعدته شركة صرف صحى القاهرة يغطى كافة احتياجات المتدربين ويساهم فى رفع كفاءة الأداء فى الحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

وفى نهاية البرنامج قام المهندس منصور بدوى، بمنح أعضاء الوفد شهادات تقدير ودروع، وذلك لاجتياز البرنامج التجريبى والاختبارات بنجاح.

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