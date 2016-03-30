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محكمة الاستئناف تنظر اليوم طلب رد قاضى "أحداث مجلس الوزراء"

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محكمة الاستئناف تنظر اليوم طلب رد قاضى "أحداث مجلس الوزراء" محكمة الاستئناف تنظر اليوم طلب رد قاضى "أحداث مجلس الوزراء"
تستكمل محكمة الاستئناف، اليوم الاربعاء، نظر طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة المقدم من دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"،
>والمتهم فيها 103 متهمًا بتهمة التجمهروحيازة أسلحة ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والإعتداء على مبان حكومية أخرى بالمنطقة، منها مقر مجلس الوزراء.

وكانت محكمة الجنايات، قد أمرت بوقف السير فى إعادة إجراءات المحاكمة، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.

- تأجيل نظر طلب رد قاضى "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 30 مارس المقبل
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