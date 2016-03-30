حرق 6 عشش وإغلاق 11 فتحة تستخدمها العناصر التكفيرية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء سيناء اليوم فى بيان لها، حرق 6 عشش، وغلق 11 فتحة على عدة طرق تستخدمها العناصر التكفيرية خلال حملات أمنية بالاستعانة بالعناصر الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وقال البيان، إنه تم ضبط 34 محكوما عليهم بينهم 10 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و11 محكوما عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و9 محكوم عليهم فى جنح الغرامات و4 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 28 مخالفة متنوعة، وضبط مخالفات مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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