اليوم.. طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى اليوم الأربعاء، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30/3/2016 بجميع محافظات مصر
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على سيناء وجنوب البلاد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة14 23
الإسكندرية15 21
مطروح13 20
بورسعيد16 21
دمياط15 20
بلطيم15 21
الإسماعيلية13 23
السويس13 24
العريش11 21
نخل6 20
طابا9 21
الطور16 25
مرسى علم17 26
الغردقة16 26
شرم الشيخ18 25
رفح13 20
كاترين6 18
سيوة11 22
المنيا11 24
الفيوم12 24
رأس سدر14 23
أبوسمبل16 30
وسط الدلتا14 23
أسيوط11 25
سوهاج12 26
الأقصر16 28
أسوان17 29
شلاتين22 29
حلايب23 26
الوادى الجديد14 27
قنا15 28
نويبع17 26
السلوم10 22 .
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