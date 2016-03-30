اليوم.. طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى اليوم الأربعاء، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة دافئ جنوبا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على سيناء وجنوب البلاد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

>الصغرى العظمى

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30/3/2016 بجميع محافظات مصر

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