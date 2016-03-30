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وزيرة الهجرة تلتقى نظيرتها السودانية لبحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين

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وزيرة الهجرة تلتقى نظيرتها السودانية لبحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين وزيرة الهجرة تلتقى نظيرتها السودانية لبحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين
تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم الأربعاء، بحث أزمة الطلاب المصريين المحتجزين فى السودان بتهمة تسريب الامتحانات.

ومن المقرر أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم بوزيرة شئون المهاجرين السودانية، لبحث أزمة الطلاب وطلب زيارة الطلاب للاطمئنان عليهم .

يذكر أن وزيرة الهجرة قالت فى تصريحات صحفية أمس، إنها التقت بأفراد الجالية وأهالى الطلاب الذين تم التحفظ عليهم وليس احتجازهم على حد قولها، وتعرفت على القضية من خلالهم وكيف تم القبض على الطلاب، لافتة إلى أن العدد الذى تم القبض عليه 26 طالبا مصريا من بينهم بنات.


>وزيرة الهجرة من السودان: 26 طالبا متحفظ عليهم بينهم فتيات وسالتقى بهم للاطمئنان

وزيرة الهجرة تجرى زيارة عاجلة للسودان غدا لبحث أزمة الطلاب المحتجزين
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