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ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالموسكى

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ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالموسكى ضبط محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالموسكى
ألقت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة القبض على صاحب محل غير مرخص وبحوزته 1139 قطعة غيار مغشوشة بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام مالك محال لقطع غيار السيارات وغير مرخص بنطاق دائرة قسم شرطة الموسكى، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط صاحبه وبحوزته 1139 قطعة غير سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


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