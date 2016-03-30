رئيس شركة مياه القناة ومحافظ بورسعيد يبحثان مشروع محطة "بحر البقر"

قال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد لقاءً مع اللواء محمود طه عبد اللطيف رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن مشروع المحطة السطحية لمياه الشرب بمنطقة بحر البقر، فى حضور اللواء محمود الكيكى مستشار المحافظ، والمهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع بورسعيد.

وقال عبد المنعم، فى تصريحاتٍ له، إن المحطة تبلغ طاقتها 50 ألف متر مكعب فى اليوم، وأن اللقاء تطرق إلى رافع صرف صحى أرض الأندية والذى وافق عليه المحافظ والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية له.

وأجرى اللواء محمود طه، جولة تفقدية لمحطة بحر البقر والتى تضم 8 وحدات "كومباكت" تغطى المنطقة، وعقد اجتماعًا مع مديرى العموم بالقطاع، واستمع إلى مطالب العاملين، وتفقد إدارات القطاع، وطالب بتشكيل لجنة لتنمية قطاع بورسعيد، تهتم بعرض الأفكار القابلة للتنفيذ، والارتقاء بالعمل.

تكليف محمود طه عبد اللطيف لتسيير أعمال شركة مياه القناه