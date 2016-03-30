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علشان تبتدى يومك مصحصح.. 4 أطعمة تجعلك أكثر نشاطا

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علشان تبتدى يومك مصحصح.. 4 أطعمة تجعلك أكثر نشاطا علشان تبتدى يومك مصحصح.. 4 أطعمة تجعلك أكثر نشاطا
إذا كنت ترغب فى بدء يومك بشكل صحى وأكثر نشاطا فمن الضرورى أن تتناول وجبة إفطار متوازنة تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لجسمك، لأن الإفطار يعد أهم وجبة فى اليوم.

وفى هذا السياق قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من الأطعمة الصحية التى تساعد على بدء اليوم بشكل جيد وصحى دون الشعور بالإرهاق أو الإجهاد، كما أنها تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمين لاستكمال مهامه اليومية وتشمل الآتى:

1- البرتقال: ليس فقط مصدرا غنيا بفيتامين سى، لكن يعد من الفاكهة التى تحتوى على الألياف وحمض الفوليك ، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة التى تمنع تلف الخلايا وتحافظ على البقاء نشيطا طوال اليوم.
>2- الشوفان: فهو يحتوى على ألياف البيتا جلوكان، القابلة للذوبان، ومن الألياف المفيدة فى التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، كما أن تناول وجبة واحدة من الشوفان تجعلك نشيطا طوال اليوم وأخف وزنا.
>3- البيض: يعد مصدرا غنيا بالبروتين، وعاملا مساعدا لضمان بداية صحية لليوم، كما أنه يحتوى على مضادات أكسدة تساعد على تهيئة الجسم فى مواجهة جميع المهام اليومية.
>4- الشاى: من المشروبات التى تحتوى على مضادات للأكسدة مركبات الفلافونويد، ويقلل خطر الإصابة بأمراض السكر والسرطان، ويجعل اليوم أكثر صحة ونشاطا.


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