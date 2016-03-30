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"القومى للبحوث": إختراعنا بتحويل قش الأرز إلى ورق مبيض ليس وهميًا

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"القومى للبحوث": إختراعنا بتحويل قش الأرز إلى ورق مبيض ليس وهميًا "القومى للبحوث": إختراعنا بتحويل قش الأرز إلى ورق مبيض ليس وهميًا
قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، إن الاختراع المتنازع بشأنه الآن بين المركز وشركة شمال الصعيد للتنمية الزراعية، والذى يتمثل فى إبتكار يحول قش الأرز إلى ورق مبيض وغير مبيض موجود بالفعل و"غير وهمى"، وتم تنفيذه بمزرعة النوبارية بالبحيرة وعرض بالإعلام.

وأضاف شعلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "المركز قام ببيع الإختراع بالفعل للشركة بحق المعرفة الفنية والتقنية للمشروع لتصنيعه والاستفادة منه، لكن هناك العديد من المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة، وتحاول ربط المركز بتلك المشاكل، ونحن فى تقاضى معها بشأن ذلك".

وأكد شعلان، أن المركز ينتظر ما ستنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة فى الموضوع، مضيفاً أن هناك مشاكل من قبل الشركة أوقفت التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد اعلنت إنها تباشر تحقيقًاً موسعًا فى اتهام المركز القومى للبحوث، إحدى الجهات التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمى بخداع المواطنين والنصب عليهم عن طريق إعلان المركز عن امتلاكه اختراعاً بحثياُ جديداً يتعلق بتحويل قش الأرز لورق مبيض، وغير مبيض، وبحسب ما جاء فى تحريات مباحث الأموال العامة، فإن رجل الأعمال "عادل حسن" رئيس إحدى شركات التنمية الزراعية، تعاقد مع الدكتور أشرف حامد شعلان، بصفة رئيس المركز القومى للبحوث، الذى يملك براءة اختراع تحويل قش الأرز لورق، "على بيع حق المعرفة الفنية والتقنية لمشروع الاختراع لصالح الشركة لتصنيعه، والاستفادة منه".

- النيابة تحقق فى اتهام "قومى البحوث" ببيع اختراع وهمى لتحويل قش الأرز إلى ورق.. الواقعة تعود لـ2013.. والأموال العامة تكشف: إحدى الشركات تعاقدت لشراء الاختراع بمليون جنيه رغم أنه مازال اقتراح قيد الفحص
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