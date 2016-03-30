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عضو بمجلس النواب: نساعد الحكومة لسرعة تنفيذ برنامجها عبر 3 تشريعات

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عضو بمجلس النواب: نساعد الحكومة لسرعة تنفيذ برنامجها عبر 3 تشريعات عضو بمجلس النواب: نساعد الحكومة لسرعة تنفيذ برنامجها عبر 3 تشريعات
قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه فى حال موافقة البرلمان على بيان ، سيكون هناك عدة وسائل سيتخذها المجلس لمساعدة مجلس الوزراء فى تنفيذ برنامجه خلال العامين ونصف اللذين حددهما رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيضع فى اعتباره سرعة إصدار وتعديل 3 قوانين وهم تعديل قانون الاستثمار، للتسهيل على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الذى يسهل من زيادة الانضباط فى قطاع الدولة، بجانب قانون العمال.

وأكد النائب عمرو محمد، ضرورة أن يكون هناك خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ برنامجها، ووضع آليات محددة لتنفيذه، مشيراً إلى أن البرنامج فى مجمله جيد ولكن يحتاج لآليات للتنفيذ.

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