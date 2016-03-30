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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم من كنيسة الساحل الشمالى

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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم من كنيسة الساحل الشمالى البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم من كنيسة الساحل الشمالى
يلقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة القديسة مارينا بالعلمين بالساحل الشمالى.

وأكد القس بولس حليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية فى كل مرة من كنيسة مختلفة ليطل على شعب الكنيسة فى الإيبراشيات المختلفة مستغلاً فترة تجديد الكاتدرائية.

وكان البابا قد قرر نقل عظته الأسبوعية من الكاتدرائية إلى خارجها منذ سبتمبر الماضى، بعدما أعلن غلق الكاتدرائية للتجديد، وذلك فى أعقاب الاحتجاجات التى وقعت أثناء إلقائه العظة من متضررى الأحوال الشخصية الأقباط بالتزامن مع رغبته فى تجديد الكنيسة الكبرى حتى يتم افتتاحها فى عيد يوبيلها الذهبى عام 2018.


>- البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا اليوم

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