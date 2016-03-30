محكمة جنح الجمالية تستأنف اليوم نظر محاكمة المتهم بحرق كتاب صحيح البخارى

تستأنف محكمة جنح الجمالية المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة متهم بحرق كتاب صحيح البخارى أمام مشيخة الأزهر، والادعاء بأن الأزهر تابع لتنظيم داعش الإرهابى.

كان المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية قد أحال متهما بازدراء الأديان عقب حرقه كتاب صحيح البخارى أمام مشيخة الأزهر، وزعمه أنها تابعة لداعش للمحاكمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية فى وقت سابق من إلقاء القبض على شخص، أمام مشيخة الأزهر لقيامه بحرق كتاب صحيح البخارى لاعتراضه على ما ورد به من أحاديث، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- تأجيل محاكمة المتهم بحرق كتاب صحيح البخارى لجلسة 30 مارس

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