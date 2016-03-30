"تربية أسيوط" فرع الوادى الجديد تعقد مؤتمرها العلمى العاشر 20 إبريل

تنظم "كلية التربية بالوادى الجديد – جامعة أسيوط" المؤتمر العلمى العاشر لشباب الباحثين، الأربعاء الموافق 20 إبريل (2016) بعنوان "الإشراف العلمى بين الإرشاد الأكاديمى الصحيح والتوجيه الشكلى" برعاية أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ونصر محمد محمود عميد الكلية ورئيس المؤتمر، حيث تتضمن محاور المؤتمر الوضع الراهن للبحث العلمى، ومهارات إعداد وكتابة البحوث العلمية والإشراف التربوى مقوماته ومعوقاته، ومواصفات الباحث الجيد، وأسباب ضعف الرسائل والأطروحات العلمية، وأخلاقيات العلاقة بين المشرفين والباحثين، والتلكؤ الأكاديمى وعلاقته بالمشرفين والباحثين.

وقال الدكتور محمد عبد الواحد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بالكلية، فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر يهدف إلى تشخيص العقبات والتحديات التى تواجه البحث العلمى فى مصر، ومقترحات حلها وتعزيز دور كليات التربية فى العمل المشترك الخاص بالبحث العلمى والتعرف على أخلاقيات البحث العلمى اللازمة للمشرفين والباحثين، والتعرف على ضوابط جمع المعلومات وفقاً للأمانة العلمية وحماية الحقوق الفكرية، وإبراز دور أخلاقيات البحث العلمى فى تجويد مخرجات الدراسات العليا.

وأضاف عبد الواحد أن شروط المشاركة فى المؤتمر هى: قبول البحوث إذا كانت تقع ضمن أهداف المؤتمر ومحاوره، ومراعاة القواعد العلمية المتعارف عليها فى كتابة البحوث العلمية وتوثيقها، وكتابة البحوث بخط (simplified Arabic) حجم 14، والعناوين الفرعية حجم 16 فى حدود 20 صفحة مع مستخلص باللغة العربية والإنجليزية، ويقدم البحث من نسختين + نسخة على (CD) مكتوب باللغة العربية، والسماح بنشر البحوث باللغة الإنجليزية، وتخضع البحوث للتحكيم العلمى من قبل اللجنة العلمية المختصة قبل الموافقة على عرضها فى جلسات المؤتمر.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقى الملخصات والبحوث هو 10 أبريل 2016 م، وأن رسوم الاشتراك: (بالنسبة للباحثين من داخل جامعة أسيوط) هى : (100) جنيه للمشاركة ببحث، (50) جنيها للمشاركة بالحضور كمستمع، أما (بالنسبة للباحثين من خارج الجامعة) هى: (150) جنيها مشارك ببحث، (100) جنيه للمشاركة بالحضور كمستمع.

وسيتم تقسيم البحوث الفائزة فى المؤتمر القادم إلى ثلاثة مستويات ( أعضاء هيئة التدريس – معاونى أعضاء هيئة التدريس- الطلاب) بناءً على توصية المؤتمر العلمى السابق، فعلى السادة الراغبين فى الاشتراك بالمؤتمر سرعة التقدم بالأوراق البحثية لدى مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

- ختام ورشة عمل لتدريب خريجى "تربية الوادى الجديد" على مهارات التدريس الفعال

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