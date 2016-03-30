أولى جلسات استئناف تيمور السبكى على حكم حبسه 3 سنوات اليوم

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر أولى جلسات الاستئناف المقدم من جانب تيمور السبكى على حكم حبسه 3 سنوات و غرامة 200 لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج .

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحاً أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذاراً رسمياً عن تلك التصريحات.

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