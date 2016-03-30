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إنفجارات وإطلاق نار كثيف فى العاصمة الليبية طرابلس

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إنفجارات وإطلاق نار كثيف فى العاصمة الليبية طرابلس إنفجارات وإطلاق نار كثيف فى العاصمة الليبية طرابلس

>سمع دوى إنفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية طرابلس فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات لكن التوتر يخيم على المدينة وسط تكهنات بأن حكومة وفاق تدعمها الأمم المتحدة على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس.

وتعارض حكومة موازية في طرابلس وبعض الفصائل المسلحة بالمدينة حكومة الوفاق وحذرتها من الانتقال إلى العاصمة.

وأغلق المجال الجوى لطرابلس يومى الأحد والأثنين لفترات إستمرت بضع ساعات فى خطوة قال المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق إنها إستهدفت منع سفر إلى ليبيا.

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