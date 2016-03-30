موريتانيا: إرادة الأمم والشعوب تفوق أى دستور

>قال محمد الأمين ولد الشيخ الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية ان الدساتير تفوقها إرادة الأمم والشعوب.

وأكد الوزير الموريتانى مساء أمس الثلاثاء فى رده على سؤال يتعلق بتصريح بعض الوزراء أمام البرلمان عن مطالبتهم بمأمورية ثالثة لرئيس البلاد " أى فترة رئاسية ثالثة "، ان الدستور يحدد الفترة الرئاسية بفترتين رئاسيتين، والوزراء لم يفرضوا فترة رئاسية ثالثة، أي أنهم لم يغيروا الدستور وإنما تحدثوا عن أن الرئيس يستحق فترة ثالثة أو رابعة أو خامسة وهى قناعة شخصية عند وزير أو وزراء أو أغلبية أوعموم الشعب الموريتانى.

وقال" ان الدساتير تفوقها إرادة الأمم والشعوب وهم الذين يضعون الدساتير وقادرين على تغييرها والدستور لم ينص على انه يمنع لأي شخص أن يغير الدستور وإنما الممنوع هو مخالفة الدستور القائم وبالتالى فان الوزراء قالوا ما لهم الحق فى قوله وما قالوه ليس جرما قانونيا بل ان الكثير من الموريتانيين يقولون بما قالوا ويطالبون به".