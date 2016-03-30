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المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس يطالب قادة السرايا بالعاصمة الحفاظ على أمنها

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المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس يطالب قادة السرايا بالعاصمة الحفاظ على أمنها المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس يطالب قادة السرايا بالعاصمة الحفاظ على أمنها

>طالب المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى كافة قادة السرايا وكتائب الثوار بالعاصمة طرابلس بالحفاظ على أمنها واستقرارها، والوقف الفورى لكل أعمال التصعيد واستعمال السلاح.

وأشار المجلس، فى بيان له مساء أمس ،أن العاصمة طرابلس آمنة ولجميع الليبيين على حدٍ سواء ،وأن مسؤولية أمنها شأن محلى يقع على عاتق الجهات الرسمية بها.

ودعا المجلس الجميع للإبتعاد عن أسلوب التخوين أو محاولة إلصاق التهم لمخالفيهم فى الرأى ،وترك استعمال العنف لفرضه مما يسبب فى سفك للدم الحرام، محملاً كافة الأطراف المتنازعة المسؤولية الشرعية والقانونية.
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