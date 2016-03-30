جامعة أسوان تستقبل سفيرى البرازيل والبرتغال الأسبوع القادم

أعلن الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة سوف تستقبل سفيرة البرتغال السيدة ماريا مادالينا كارفاليو فيشير وسفير البرازيل فى مصر السيد هوى باشيكو والوفد المرافق لهما من جامعة ريو دى جانيرو الفيدرالية، يومى الثالث والرابع من شهر أبريل القادم بمقر جامعة أسوان بصحارى.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم توقيع بروتوكول تفاهم مبدئى بين جامعة ريودى جانيرو الفيدرالية وجامعة أسوان، كما سيوجه الوفد دعوة إلى الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان والدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية الألسن لزيارة جامعة ريودى جانيرو الفيدرالية لإتمام توقيع البروتوكول، وذلك فى إطار التعاون الدائم والتطوير المستمر فى العملية التعليمية بجامعة أسوان والجامعات العالمية.

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