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وزير الداخلية الألمانى يلقى اليوم خطابا عن التسامح الدينى بالأزهر

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وزير الداخلية الألمانى يلقى اليوم خطابا عن التسامح الدينى بالأزهر وزير الداخلية الألمانى يلقى اليوم خطابا عن التسامح الدينى بالأزهر
يستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، توماس دى ميزير، وزير الداخلية الألمانى، الذى يصل القاهرة اليوم فى زيارة تستمر لمدة يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

كما سيلقى وزير الداخلية الألمانى خطاباً فى قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بدعوة من الأمام الأكبر وحضوره حول التسامح الدينى.

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