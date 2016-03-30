أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو مجلس نواب يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 5000 جنيه فى العام

Google+ Print
عضو مجلس نواب يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 5000 جنيه فى العام عضو مجلس نواب يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 5000 جنيه فى العام
طالب عصام الصافى، عضو مجلس النواب بالبحيرة، بوضع جدول زمنى لبيان ، وعدم ترك الأمر هكذا دون تحديد، وخاصة فى عدد من المشاكل منها مشكلة التعيلم والصحة ومشكلة التعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف "الصافى"، لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة التعليم فى تكمن فى عدم طرح أفكار خارج الصندوق، مقترحاً بأن يتم رفع الرسوم المدرسية إلى 5000 جنية بالمدارس الحكومية فى نظير تقديم خدمة أفضل وتحسين مستوى التعليم فى مصر، مع غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

وناشد، عضو مجلس النواب الحكومة برفع راتب الطبيب إلى 5000 جنية وفى نظير ذلك تفرغه التام للعمل فى القطاع العام فقط، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشكلة الصحة فى مصر وخاصة ان المهنة اصبحت تجارة.


>أحمد مرتضى منصور: بيان الحكومة لم يرض طموحى.. وأنتظر مناقشة الوزراء
>
>النائبة هالة أبو السعود: طريقة إلقاء بيان الحكومة "قديمة وتقليدية"
>النائب أحمد حلمى: فتح باب الانضمام للجنة بيان الحكومة جاء استجابة لمطالب الأعضاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب