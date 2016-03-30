عضو مجلس نواب يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 5000 جنيه فى العام

طالب عصام الصافى، عضو مجلس النواب بالبحيرة، بوضع جدول زمنى لبيان الحكومة ، وعدم ترك الأمر هكذا دون تحديد، وخاصة فى عدد من المشاكل منها مشكلة التعيلم والصحة ومشكلة التعدى على الأراضى الزراعية.

وأضاف "الصافى"، لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة التعليم فى مصر تكمن فى عدم طرح أفكار خارج الصندوق، مقترحاً بأن يتم رفع الرسوم المدرسية إلى 5000 جنية بالمدارس الحكومية فى نظير تقديم خدمة أفضل وتحسين مستوى التعليم فى مصر، مع غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

وناشد، عضو مجلس النواب الحكومة برفع راتب الطبيب إلى 5000 جنية وفى نظير ذلك تفرغه التام للعمل فى القطاع العام فقط، وذلك للقضاء على جزء كبير من مشكلة الصحة فى مصر وخاصة ان المهنة اصبحت تجارة.

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