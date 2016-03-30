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مباراة المنتخب تخطف حادث الطائرة من تويتر.. 7 هاشتاجات فى صدارة التريند

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مباراة المنتخب تخطف حادث الطائرة من تويتر.. 7 هاشتاجات فى صدارة التريند مباراة المنتخب تخطف حادث الطائرة من تويتر.. 7 هاشتاجات فى صدارة التريند
على الرغم من الأحداث العريضة التى مرت بها أمس، وعلى رأسها حادث خطف طائرة مصر للطيران، إلا أن مباراة مع نيجريا تصدرت مواقع التواصل، وتأهله "إكلينيكيا" لبطولة الأمم الإفريقية القادمة فى الجابون.

ونجحت المباراة فى تصدر موقع تويتر للتدوين القصير ، بـ"7" هاشتاجات من أصل 10 يضعهم الموقع للتعبيرعن أهم ما يدون عليه المستخدمون.

وفى المركز الأول للمواضيع الأكثر تداولا، دشن المصريون هاشتاج تحت عنوان "قادر وتعملها وتغلب نيجريا"، وجمع 18.3 ألف تغريدة، وتناولت التغريدات من المصريين والعرب تهنئة المنتخب الوطنى.

وكتب أحد المغردون، "ألف مبروك عشاق الفن والروح فوز أبناء الكنانة رغم كل الظروف المحيطة مصر لديها نجوم شبان مميزون يحتاجون فقط للثقة"، وتابع آخر "من قلب سعودى ألف مبروك الفوز.. مباراة جميلة و الأجمل التكتيك اللى عمله المدرب".

ولم تخل القائمة من أسماء نجوم المنتخب الوطنى، وجاء فى مقدمة اللاعبين رمضان صبحي، صاحب هدف المباراة، والذى جمع وحده 10.9 ألف تغريدة، تباينت بين الساخرة والجادة، مثل"كان ممكن رمضان صبحى يقف على الكرة.. المشكلة إن حازم إمام ينسى وينزل يضربه"، ثم أسماء اللاعبين عمرو جمال، وحسام غالى وحمادة طلبة.

مباراة مصر ونيجريا (1)

مباراة مصر ونيجريا (2)

مباراة مصر ونيجريا (3)

مباراة مصر ونيجريا (4)

مباراة مصر ونيجريا (5)

مباراة مصر ونيجريا (6)

مباراة مصر ونيجريا (7)

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مباراة مصر ونيجريا (9)

مباراة مصر ونيجريا (10)

مباراة مصر ونيجريا (11)

مباراة مصر ونيجريا (12)

- الننى يدخل البهجة على المصريين بعد هدفه فى برشلونة.. هاشتاج "جاب جول" فى صدارة الترند.. السولية ويوسف الشريف وبلال علام ويارا: أداء راق وهدف خيالى.. ومغردون: فخر لمصر.. وعنوان للكفاح والاجتهاد فى صمت
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- مستخدمو السوشيال ميديا يتجاهلون بيان "شريف إسماعيل" أمام النواب.. هاشتاج واحد يأتى فى المرتبة الخامسة لاهتمامات المستخدمين مدفوعا بتدوينات المواقع الإخبارية.. ومواضيع الدردشة والاجتماعيات على القمة
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مصر 365

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