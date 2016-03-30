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ضبط 96 طن "مخلل فاسد" داخل مصنع غير مرخص بباب الشعرية

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ضبط 96 طن "مخلل فاسد" داخل مصنع غير مرخص بباب الشعرية ضبط 96 طن "مخلل فاسد" داخل مصنع غير مرخص بباب الشعرية
ضبطت مباحث بالقاهرة 96 طنا من المخلل الفاسد داخل مصنع لإنتاج المخللات بباب الشعرية، وتم القبض على مالكه وبحوزته كميات من المنتجات الفاسدة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالقاهرة تفيد بقيام صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بباب الشعرية بدون ترخيص باستخدام ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية واستخدام مادة الصودا الكاوية بغرض الإسراع فى تسوية المخللات وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات.

وبالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة المصنع وضبط مالكه وعثر داخله على 96,670 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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