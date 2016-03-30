بالأرقام - مصر في المستوى الأول لقرعة مونديال 2018

هل تدخل مصر قرعة الدور الأخير من تصفيات مونديال روسيا 2018 في التصنيف الأول أم الثاني؟

هل كان لفوز الفراعنة على نيجيريا أثر في التصنيف؟ وهل لعب الآخرون لصالح مصر؟

الإجابة هي نعم.. مصر ستدخل قرعة الدور الثالث من تصفيات المونديال في المستوى الأول.. والتفاصيل كما يلي..

القرعة

قرعة الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم 2018 ستسحب يوم يوم 24 يونيو 2016 بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، وسيتم فيها تصنيف الدول العشرين المتأهلة لهذا الدور إلى أربعة مستويات طبقاً للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليتم تقسيمها بعد ذلك إلى خمس مجموعات يتأهل الأول من كل منها لكأس العالم مباشرة.

ولم يعلن الفيفا حتى الآن عن التصنيف الشهري الذي يتم اعتماده في هذه القرعة حتى الآن. وإن كان الأغلب أنه لن يخرج عن تصنيف أي من شهري مايو أو يونيو 2016.

ويصدر تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات في يوم الخميس الأول من كل شهر، أي أن آخر تصنيف قبل عملية القرعة سيصدر في الثاني من يونيو 2016.

الفرق المتأهلة

تأهل للدور الثالث والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 20 منتخباً هم : مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، كوت ديفوار، غانا، السنغال، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، الكونغو، غينيا، مالي، الكاميرون، نيجيريا، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، أوغندا، زامبيا والجابون.

التصنيف الحالي

لعبت مباريات الجولتين الثالثة والرابعة دوراً كبيراً في صعود المنتخب المصري للمستوى الأول.

ثلاثة منتخبات كانت ضمنت مقاعدها في المستوى الأول بغض النظر عن نتائج الجولتين.. وهي الجزائر، كوت ديفوار وغانا.

الجزائر رفعت رصيدها بعد الفوز على إثيوبيا 7-1 ثم التعادل معها بثلاثة أهداف لكل منهما إلى 786 نقطة، فيما كان الفوز على السودان بهدف والتعادل معها 1-1 كافياً ليرتفع رصيد كوت ديفوار إلى 740 نقطة. وفازت غانا على موزمبيق 3-1 ثم تعادلت معها سلبياً ليرتفع رصيدها من النقاط إلى الرقم 728.

السنغال كانت ضمن المستفيدين بفوزها ذهاباً وإياباً على النيجر بهدفين دون رد ثم بهدفين لهدف ليرتفع رصيدها من النقاط إلى الرقم 676.

ثم تأتي مصر التي تعادلت مع نيجيريا 1-1 في كادونا، ثم هزمتها بهدف في برج العرب لترفع عدد نقاطها في التصنيف إلى الرقم 631، لتحتل المركز الخامس إفريقياً، وهو آخر مراكز المستوى الأول.

في الوقت نفسه فازت تونس على توجو بهدف ثم تعادلت معها سلبياً ، ليتوقف رصيد نقاطها عند الرقم 629. وكان فوز تونس على توجو الثلاثاء كفيلاً بأن تقفز نسور قرطاج لـ650 نقطة وهو ما كان سيصعد بها إلى التصنيف الأول على حساب مصر.

أما الرأس الأخضر فكانت أكبر الخاسرين بخسارتها من المغرب ذهاباً بهدف ثم إياباً بثنائية، ليتوقف رصيدها من النقاط عند الرقم 620. وكان التعادل مع المغرب مساء الثلاثاء كفيلاً برفع رصيد الرأس الأخضر من النقاط إلى الرقم 662 وهو ما كان سيطيح بمصر إلى المركز السادس والمستوى الثاني بالتبعية.

الفائز الآخر من الجولتين كان المنتخب المغربي والذي رفع رصيده من النقاط إلى الرقم 556 ليقفز بذلك للمركز الرابع عشر عشر إفريقياً وللتصنيف الثالث متجاوزاً منتخبي جنوب أفريقيا الذي تعادل مع الكاميرون 2-2 وسلبياً ليتوقف رصيده عند 529 نقطة، وأوغندا الذي توقف رصيده عند 499 نقطة بالخسارة من بوركينا فاسو بهدف والتعادل معها سلبياً ليتراجع للمستوى الرابع.

التصنيف الحالي...

التصنيف الأول

1. الجزائر 786

2. كوت ديفوار 740

3. غانا 728

4. السنغال 676

5. مصر 631

التصنيف الثاني

6. تونس 629

7. الرأس الأخضر 620

8. الكونغو الديمقراطية 596

9. الكونغو 582

10. غينيا 573

التصنيف الثالث

11. مالي 568

12. الكاميرون 566

13. نيجيريا 557

14. المغرب 556

15. جنوب أفريقيا 529

التصنيف الرابع

16. أوغندا 499

17. بوركينا فاسو 479

18. زامبيا 447

19. الجابون 395

20. ليبيا 292

هل سيتغير الموقف؟

آخر تصنيف قبل قرعة الدور الثالث لتصفيات كأس العالم وهو تصنيف شهر يونيو سيصدر يوم الخميس 2 يونيو 2016، أي قبل انطلاق الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي تقام أيام 3، 4 و5 يونيو. أي أنه لا توجد أي مباريات رسمية للمنتخبات الإفريقية من الآن وحتى موعد عملية القرعة.

وبالتالي سيبقى التصنيف الحالي (على أغلب الظن) قائماً حتى موعد لإجراء القرعة، وهو ما يعني دخول مصر قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال في المستوى الأول.

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