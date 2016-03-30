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حمادة طلبة: الجماهير هي السبب الرئيسي في الفوز

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حمادة طلبة: الجماهير هي السبب الرئيسي في الفوز حمادة طلبة: الجماهير هي السبب الرئيسي في الفوز

يعتقد حمادة طلبة مدافع منتخب أن الجماهير كانت السبب الرئيسي في الفوز على نيجيريا يوم الثلاثاء وضمان التأهل لأمم إفريقيا 2017 إكلينيكيا.

وسجل رمضان صبحي هدف مصر في فوزها على نيجيريا 1-0 بالجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2017 والتي تأهل لها الفراعنة بنسبة 99.9%.

وقال طلبة في تصريحات لقناة LTC عقب اللقاء: "الحضور الجماهيري أعطى للاعبين دفعة كبيرة في هذا اللقاء المصيري".

وأضاف "لقد كانوا السبب الرئيسي في الفوز، وخاصة في الدقائق العشرة الأخيرة التي ضغطنا فيها النيجيري".

ووجه مدافع الزمالك الشكر لزملائه الذين خرجوا من قائمة اللقاء لروحهم الطيبة خلال المباراة وقبلها.

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فيديو اليوم السابع

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