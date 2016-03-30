برزنتيشن لـ في الجول: المنتخب تسلم نصف مليون جنيه مكافأة الفوز نقدا

أكد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن أن منتخب مصر حصل بالفعل على نصف مليون جنيه مكافأة الفوز على نيجيريا.

وكان المدير التنفيذي لشركة برزنتيشن قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أن هناك مكافأة تنتظر المنتخب حال فوزه على نيجيريا.

وتغلبت مصر على نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث المدير التنفيذي لبرزنتيشن لـFilGoal.com قائلا:"سلمنا مسؤولي المنتخب أمس الاثنين نصف مليون جنيه نقدا".

وأكمل"هذه المكافأة هي بسبب قدرة المنتخب على إدخال السعادة على الجماهير المصرية والاقتراب من التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد غياب عن الثلاث نسخ الأخيرة".

وواصل"هذه المكافأة ليست من شركة برزنتيشن فقط بل ساهم فيها أيضا إيهاب طلعت رئيس شركة برومو ميديا وأحمد أبو هشيمة رجل الأعمال".

وأتم"سيتم تقسيم تلك المكافأة على لاعبي المنتخب والجهاز الفني اليوم".