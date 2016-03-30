إبراهيم صلاح: لا تقولوا إن منتخب مصر صعد لأمم إفريقيا

وجه إبراهيم صلاح لاعب وسط منتخب مصر رسالة للجماهير المصرية والتي تشعر بأن الفريق تأهل رسميا لأمم إفريقيا 2017.

وسجل رمضان صبحي هدف مصر في فوزها على نيجيريا 1-0 بالجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2017 والتي تأهل لها الفراعنة بنسبة 99.9%.

ويحتاج الفريق المصري لأي نتيجة أقل من الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة عندما يحل على تنزانيا في الجولة الخامسة يونيو المقبل من أجل التأهل رسميا.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الثلاثاء: "لا أحد يقول إن منتخب مصر صعد لأمم إفريقيا، فمازال المنتخب التنزاني لديه أمل".

وأضاف "سنسعى لحسم الأمور في تنزانيا لنتأهل رسميا للمسابقة".