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3 تحديات تواجه الأهلي أمام ديروط ' إنهاء رقم سلبي تاريخي ومشكلة مارتن يول '

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3 تحديات تواجه الأهلي أمام ديروط ' إنهاء رقم سلبي تاريخي ومشكلة مارتن يول ' 3 تحديات تواجه الأهلي أمام ديروط ' إنهاء رقم سلبي تاريخي ومشكلة مارتن يول '

رحلة جديدة يخوضها مارتن يول المدير الفني للأهلي مع فريقه ولكن تلك المرة في كأس والهدف هو "إنهاء السنوات العجاف في تلك البطولة".

ويواجه الأهلي منافسه ديروط يوم الأربعاء في ملعب برج العرب في إطار دور الـ32 من كأس مصر.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه الأهلي أمام ديروط.

رقم سلبي تاريخي

طوال تاريخ الأهلي في مسابقة الكأس والتي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها بواقع 35 بطولة، لم يغب الفريق الأحمر عن الفوز باللقب لسبع سنوات.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر آخر في موسم 2008-2007 حينما تغلب على الزمالك في النهائي في المباراة الشهيرة بأربعة أهداف لثلاثة.

ومنذ ذلك الحين بلغ الأهلي النهائي مرتين أمام حرس الحدود والزمالك ولكنه خسر كليهما.

وأكثر مرة فشل فيها الأهلي في التتويج بكأس مصر كان لخمس مواسم فقط وكان يعود ليظفر باللقب في الموسم السادس.

أما الآن فقد مرت سبع سنوات دون أن يظفر الأهلي بالبطولة.

تجنب ذكرى حزينة

آخر مرة ودع فيها الأهلي المسابقة الأقدم في مصر من دور الـ32 كان على يد فريق يلعب في الدرجة الثانية حينها وهو بترول أسيوط.

وواجه الأهلي منافسه بترول أسيوط في شهر يناير من عام 2008 ولكنه هُزم حينها بهدف دون رد.

وبالطبع يرغب مارتن يول وفريقه في تجنب تلك الذكرى الحزينة حينما يلاقي ديروط.

مشكلة يول

سيجد مارتن يول نفسه مضطرا للاعتماد على تشكيل جديد كليا أمام ديروط بسبب انضمام العديد من اللاعبين لصفوف منتخب مصر.

فللمرة الأولى منذ قدوم المدرب الهولندي للفريق الأحمر قد يشهد خط دفاع الأهلي مشاركة محمد نجيب وسعد سمير وحسين السيد سويا.

فخط دفاع الأهلي تكون دائما مع مارتن يول من صبري رحيل وأحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد هاني، وأحمد فتحي الذي عاد للظهير الأيمن في مباراة واحدة فقط.

أما في خط الوسط فسوف يجد يول نفسه مضطرا للبحث عن بديل لحسام غالي الذي انضم للمنتخب وشارك في كل مباريات المدرب الهولندي بشكل أساسي.

وفي الهجوم فسوف يغيب الرباعي الذي اعتمد عليهم يول دائما وهم مؤمن زكريا وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وماليك إيفونا.

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