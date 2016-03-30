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أبو ريدة: هل رأيتم فائدة وديتي بوركينا فاسو وليبيا؟

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أبو ريدة: هل رأيتم فائدة وديتي بوركينا فاسو وليبيا؟ أبو ريدة: هل رأيتم فائدة وديتي بوركينا فاسو وليبيا؟

"هل رأيتم فائدة وديتي بوركينا فاسو وليبيا"؟ هكذا تحدث هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر عقب انتصار الفراعنة على نيجيريا.

وتغلب منتخب مصر على نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث أبو ريدة لقناة "صدى البلد" قائلا:"هل رأيت فائدة المباريات الودية التي قررنا خوضها"؟

وكان منتخب مصر قد واجه بوركينا فاسو وليبيا في مباراتين وديتين بدون اللاعبين المحترفين من أجل إعداد الباقين لمواجهتي نيجيريا.

وأضاف"تلك المباريات كانت من أجل إعداد كل اللاعبين لمباراتي نيجيريا والآن أصبح للمنتخب قوام أساسي".

وأتم"لكن الكل سخر منا بسبب تلك المباريات لكن الآن رأينا فائدتها".

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